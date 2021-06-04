Общество

В Украине 5 июня без существенных осадков

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Всубботу, 5июня, вУкраине ожидается переменная облачность, без существенных осадков, лишь навостоке, атакже местами назападе страны пройдут небольшие дожди.

В Украине 5 июня без существенных осадков

©pinterest.com

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +11…+14 °С, днем температура воздуха составит +16…+21 °С.

Назападе температура воздуха составит +11…+13 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +19…+22 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до+11…+14 °С, днем температура воздуха поднимется до+15…+20 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +12…+14 °С, днем воздух прогреется до+20…+21 °С.

В Украине 5 июня без существенных осадков

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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