Общество
В Украине 5 июня без существенных осадков
Всубботу, 5июня, вУкраине ожидается переменная облачность, без существенных осадков, лишь навостоке, атакже местами назападе страны пройдут небольшие дожди.
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Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +11…+14 °С, днем температура воздуха составит +16…+21 °С.
Назападе температура воздуха составит +11…+13 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +19…+22 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до+11…+14 °С, днем температура воздуха поднимется до+15…+20 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +12…+14 °С, днем воздух прогреется до+20…+21 °С.
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По материалам: Gismeteo