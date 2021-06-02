Весна в столице оказалась холоднее климатической нормы

Средняя температура воздуха нынешней весной составила +8,4 ºС, что на1,0 ºС ниже среднемноголетних значений, сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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Весенние месяцы, кроме марта, были холоднее климатической нормы. Особенно отличился апрель, вовремя которого температура падала до−2°С.

Втечение весны вКиеве был зафиксирован лишь один температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха. Так, 1апреля столбики термометров поднялись до + 14,1 °С.

Самыми холодными выдались 10и11марта, когда минимальная температура опустилась под утро до−8,5 °С, асамым теплым оказалось 16мая, когда максимальная температура поднялась до+25,1 °С.

Количество осадков встолице завесну составило 136мм, что составляет 93% климатической нормы.

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По материалам: Gismeteo