Скандальная блогерша разрыдалась из-за заблокированного Instagram (видео)

Скандальная блогерша Мария Семенова с ником ttiisshhiinnaa, которая накануне разгромила съемную квартиру в Киеве, заявила, что ее заблокировали в Instagram.

Из-за этого девушка разрыдалась на камеру, угрожала "выброситься с моста" и ругала полицию и тех, кто жаловался на ее профиль, сообщает "Киев Оперативный".

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На видео девушка сетует, что она не может жить без социальной сети. Она угрожает совершить самоубийство, оскорбляет полицию и тех, кто жаловался на ее профиль в Instagram.

Напомним, скандально известная киевская блогерша с ником ttiisshhiinnaa устроила вечеринку и погром в номере столичного отеля.

Девушка разместила в Instagram несколько "сториз" из апартаментов, где выпивала и развлекалась с компанией друзей. На видео видно, что стены в номере разрисованы, зеркало в ванной разбито, пол залит водой, опрокинута и разбита мебель. Утром в номер ворвались сначала охранники, а затем и патрульные.

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По материалам: Подробности