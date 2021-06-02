Май в Киеве выдался холоднее климатической нормы на 1,4 °С

Среднемесячная температура воздуха мая вКиеве составляла + 14,4 °С, что на1,4 °Сниже климатической нормы, сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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Самым холодным встолице выдалось 9мая, когда минимальная температура под утро опустилась до+3,4 °С, асамым теплым— 16мая, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 25,1 °С.

Май, как игод назад, оказался щедрым наосадки. Всего нагород обрушилось 74мм дождя— 114% климатической нормы.

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По материалам: Gismeteo