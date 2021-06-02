«Желтое» предупреждение: в 5 областях Украины 3 июня ночью ожидаются сильные дожди

3июня ночью вНиколаевской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской иЛуганской областях ожидаются значительные дожди (Iуровень опасности, желтый).

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Водителям следует быть крайне острожными зарулем вненастную погоду, ведь дождь нетолько снижает видимость надороге, ноиуменьшает сцепление автомобиля сдорожным покрытием. Также мокрая дорога увеличивает тормозной путь.

При сильном снижении видимости, включите противотуманные фары. Избегайте резких маневров надороге. Рекомендуется также снизить скорость, чтобы иметь больше времени нареагирование вслучае опасности. При остановке включите аварийные огни, повозможности съехав спроезжей части.

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По материалам: Gismeteo