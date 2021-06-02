Общество

Грозы, сильные дожди, град и шквалы: в Украине объявлено «желтое» предупреждение о непогоде

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2июня ввосточных, центральных июжных областях Украины ожидаются грозы, вЗапорожской, Донецкой иЛуганской областях пройдут значительные дожди, днем вотдельных районах— град ишквалы до15-20м/с (Iуровень опасности, «желтый»).

Грозы, сильные дожди, град и шквалы: в Украине объявлено «желтое» предупреждение о непогоде

©pixabay.com

Вовремя грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор отантенны, закрыть все окна, неподходить кокнам, небраться заметаллические входные двери.

Наприроде следует спуститься внизину, отойти отодиночно стоящих деревьев (столбов, вышек), отойти подальше отводоемов, наоткрытой местности укрыться вямку (ров), агруппе людей следует расположиться водиночку, снять ссебя металлические предметы иположить отдельно отсебя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, тоими можно укрыться (подложить под себя), влесу следует укрыться под невысокими деревьями или вкустах.

Грозы, сильные дожди, град и шквалы: в Украине объявлено «желтое» предупреждение о непогоде

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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