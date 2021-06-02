До лета еще далеко: прогноз погоды в Украине на 2 июня

Погода в Украине в среду, 2 июня, будет еще совсем не летней. Максимальная температура воздуха поднимется до +20 градусов, и то только в Крыму.

Температура воздуха в Украине 2 июня будет колебаться в пределах +15…+19 градусов. Синоптики прогнозируют дожди, местами грозы и порывистый ветер.

На Западе будет прохладно – +15…+17 градусов. На Закарпатье температура воздуха прогреется на один градус больше. К счастью, дождя не обещают, только солнышко.

Без осадков будут также северо-западные области, Чернигов и Сумы. Жителям Востока, Юга и Центра придется носить с собой зонтик. Температура воздуха там составит +16…+19 градусов.

Влажная погода охватит большинство областей Украины. Ожидаются дожди, местами грозы, порывистый и сильный ветер.

В Киеве будет свежо и ветрено. Столбики термометров прогнозируют на уровне +16…+18 градусов. Небо будет солнечным, однако небольшой дождь может выпасть.

Ранее сообщалось, что синоптик спрогнозировал опасную погоду на лето.

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По материалам: Подробности