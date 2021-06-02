Цены на черешню бьют рекорды: продавцы берут 7 гривен за “попробовать”

В Украине стартовал сезон черешни, но ягода по карману пока не всем. Так, к примеру, в Одессе просят 500 гривен за килограмм сезонного лакомства.

Об этом сообщает "Украинская служба информации".

Читайте также

Цены на кофе выросли до четырехлетнего максимума

Примечательно, что на рынках приморского города продавцы берут 7 гривен, если человек хочет попробовать черешню.

При этом цены на клубнику уже снижаются – килограмм можно купить за 50-60 гривен, и даже меньше.

На еженедельных ярмарках Киева за первую черешню просят от 150 до 200 грн. На рынках стоимость выше – 250 грн за килограмм.

Сейчас ягоду везут из к нам из Турции и Узбекистана. Также появляется и украинская из Мелитополя. Продавцы уверяют, что такие цены только в начале сезона. Уже со следующей недели они будут постепенно уменьшаться, ведь поступят ягоды из южных регионов страны.

Ранее мы писали о том, кому категорически запрещено есть черешню. Также сообщалось, какая ягода повышает иммунитет и восстанавливает после болезни.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности