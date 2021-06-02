Общество

Цены на черешню бьют рекорды: продавцы берут 7 гривен за “попробовать”

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
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Цены на черешню бьют рекорды: продавцы берут 7 гривен за "попробовать"

В Украине стартовал сезон черешни, но ягода по карману пока не всем. Так, к примеру, в Одессе просят 500 гривен за килограмм сезонного лакомства.

Об этом сообщает "Украинская служба информации".

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Примечательно, что на рынках приморского города продавцы берут 7 гривен, если человек хочет попробовать черешню.

Цены на черешню бьют рекорды: продавцы берут 7 гривен за "попробовать"

При этом цены на клубнику уже снижаются – килограмм можно купить за 50-60 гривен, и даже меньше.

На еженедельных ярмарках Киева за первую черешню просят от 150 до 200 грн. На рынках стоимость выше – 250 грн за килограмм.

Сейчас ягоду везут из к нам из Турции и Узбекистана. Также появляется и украинская из Мелитополя. Продавцы уверяют, что такие цены только в начале сезона. Уже со следующей недели они будут постепенно уменьшаться, ведь поступят ягоды из южных регионов страны.

Ранее мы писали о том, кому категорически запрещено есть черешню. Также сообщалось, какая ягода повышает иммунитет и восстанавливает после болезни.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 1 минута чтения
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