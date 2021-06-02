3 июня в Украине будет прохладно, ожидаются дожди

В Украине потеплеет: синоптики назвали дату

Грозы, сильные дожди, град и шквалы: в Украине объявлено «желтое» предупреждение о непогоде

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Май в Киеве выдался холоднее климатической нормы на 1,4 °С

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В ряде областей Украины ожидается существенное ухудшение погоды