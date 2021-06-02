Общество

3 июня в Украине будет прохладно, ожидаются дожди

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Вчетверг, 3июня, вУкраине прогнозируется облачная погода спрояснениями, вюжных, восточных ицентральных областях пройдут дожди, местами выпадет более 20мм осадков, навостоке ожидаются грозы. Ветер северный, северо-восточный, 5-11м/с, порывы до16м/с.

3 июня в Украине будет прохладно, ожидаются дожди

©Depositphotos

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +11…+14 °С, днем температура воздуха составит +15…+20 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит +9…+11 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +18…+20 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до+11…+14 °С, днем температура воздуха поднимется до+15…+22 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +13…+14 °С, днем воздух прогреется до+15…+17 °С.

3 июня в Украине будет прохладно, ожидаются дожди

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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