Общество

В Украине запрещают пластиковые пакеты: какими будут штрафы

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В Украине запрещают пластиковые пакеты: какими будут штрафы

В Украине уменьшат использование пластика. Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины". Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Согласно законопроекту в магазинах и супермаркетах больше не будут предлагать наиболее вредные для окружающей среды и здоровья человека пластиковые пакеты, как и при заказе еды на вынос или приобретении лекарств в аптеке. 

Что подпадает под запрет?

В Украине будут запрещены сверхлегкие пластиковые пакеты и легкие пластиковые пакеты толщиной до 50 мкм.

Это может касаться, например, малых прозрачных пакетов-маек, мотки которых люди привыкли видеть в неограниченном количестве в магазинах. Это же касается пакетов-маек, которые распространяются на кассах. 

Также под запрет попадают оксоразлагаемые (оксобиоразлагаемые) пластиковые пакеты.

На самом деле, такие изделия являются бомбой замедленного действия. Ведь их изготавливают с использованием оксо-примесей. Такие примеси помогают распадаться пакету на микропластик, который с легкостью попадает в окружающую среду и воду и несет большую угрозу для здоровья человека.

Какие пластиковые материалы не попадают под запрет?

В виде исключения, останется в обращении лишь первичная упаковка для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов.

Это сверхлегкие пластиковые пакеты с толщиной стенки до 15 микрон и размерами 225х345х450 мкм.

Когда будут вводить ограничения?

Все ограничения будут вводиться в действие постепенно. У объектов розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг будет время, чтобы адаптироваться к изменениям. В частности:

  • 9 месяцев со дня принятия законопроекта для отказа от распространения пластиковых пакетов толщиной стенки до 50 мкм (тонких);
  • до 1 января 2022 года для прекращения распространения оксоразложных (оксобиоразложных) пластиковых пакетов;
  • до 2023 года ограничения не будут распространяться на биоразлагаемые пластиковые пакеты и сверхтонкие пластиковые пакеты, что является первичной упаковкой для свежей рыбы и мяса, продуктов из них, а также сыпучих продуктов, льда.

Чем заменят пластиковые пакеты?

За указанное время магазины, супермаркеты, рестораны, кафе и аптеки должны полностью перейти на более безопасные для окружающей среды и здоровья людей альтернативы:

  • пакеты и сумки многоразового использования;
  • бумажные пакеты;
  • биоразлагаемые пакеты.

Предприятия должны утилизировать все пакеты, которые подпали под запрет, но остались в обращении.

Штрафы за нарушение закона

На тех, кто продолжит распространять пакеты, ждет штраф – от 1700 до 3400 грн. За повторное нарушение придется заплатить от 3400-8500 грн.

Ранее сообщалось, что Рада изменит закон о помощи семьям с детьми.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 47 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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