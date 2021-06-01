Общество

В Тернопольской области прогнозируется подъем уровней воды на Днестре

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Всреду, 2июня, нареке Днестр врайоне города Залещики вТернопольской области прогнозируется прохождение максимального уровня дождевого паводка высотой 450-490см над нулем поста срасходом воды 650-850куб. м/с, без негативных последствий. Уровень воды, зафиксированный 31мая в8:00, составил 272см, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям.

В Тернопольской области прогнозируется подъем уровней воды на Днестре

©pixabay.com

Чтобы предотвратить утрату ипорчу имущества, недопустить несчастных случаев вовремя паводка, необходимо внимательно следить запрогнозами инаблюдать зауровнем воды вводоемах. Следует уточнить границы подтопления врайоне проживания, проверить иочистить существующие водоотводы напридомовой территории.

В Тернопольской области прогнозируется подъем уровней воды на Днестре

©globallookpress.com

По материалам: Gismeteo

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