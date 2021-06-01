Общество
В Тернопольской области прогнозируется подъем уровней воды на Днестре
Всреду, 2июня, нареке Днестр врайоне города Залещики вТернопольской области прогнозируется прохождение максимального уровня дождевого паводка высотой 450-490см над нулем поста срасходом воды 650-850куб. м/с, без негативных последствий. Уровень воды, зафиксированный 31мая в8:00, составил 272см, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям.
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Чтобы предотвратить утрату ипорчу имущества, недопустить несчастных случаев вовремя паводка, необходимо внимательно следить запрогнозами инаблюдать зауровнем воды вводоемах. Следует уточнить границы подтопления врайоне проживания, проверить иочистить существующие водоотводы напридомовой территории.
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По материалам: Gismeteo