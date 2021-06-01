Общество

В ряде областей Украины ожидается существенное ухудшение погоды

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Вовторник, 1июня, вНиколаевской, Херсонской, Запорожской иДнепропетровской областях прогнозируются значительные дожди игрозы, ожидаются порывы ветра соскоростью 15-20м/с. Объявлен первый уровень метеорологической опасности— «желтый», сообщает пресс-служба Государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям.

В ряде областей Украины ожидается существенное ухудшение погоды

©pikist.com

Водителям следует быть крайне острожными зарулем вненастную погоду, ведь дождь нетолько снижает видимость надороге, ноиуменьшает сцепление автомобиля сдорожным покрытием. Также мокрая дорога увеличивает тормозной путь.

При сильном снижении видимости включите противотуманные фары. Избегайте резких маневров надороге. Рекомендуется снизить скорость, чтобы иметь больше времени нареагирование вслучае опасности. При остановке включите аварийные огни, повозможности съехав спроезжей части.

В ряде областей Украины ожидается существенное ухудшение погоды

©Depositphotos

По материалам: Gismeteo

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