Общество

В Мраморном море у побережья Турции образовался толстый слой морской слизи

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Вспышка морской слизи, которая наблюдается вМраморном море уберега Турции, представляет угрозу для морской флоры ифауны. Плотный слизистый слой покрыл воду кюгу отСтамбула, сообщает Reuters.

В Мраморном море у побережья Турции образовался толстый слой морской слизи

©Reuters

Слизь содержит много различных микроорганизмов, процветающих, когда вморскую среду попадают сточные воды. Экологи считают, что распространению слизи способствуют изменение климата изагрязнение моря, они связывают увеличение количества микробов свысокими температурами поверхности воды.

Кадры, снятые при помощи дрона, показывают, что паромы игрузовые суда окружает вязкое сероватое вещество.

Министр окружающей среды Мурат Курум заявил, что морская слизь представляет собой серьезную проблему. Оценкой ситуации ипоиском источников загрязнения занялась команда из300человек.

В Мраморном море у побережья Турции образовался толстый слой морской слизи

©Reuters

По материалам: Gismeteo

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