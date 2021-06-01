Южноамериканское государство Гайана пострадало от сильных наводнений

Втечение мая в7регионах Кооперативной Республики Гайана, расположенной вЮжной Америке, произошли масштабные наводнения, затронувшие тысячи людей. С30мая власти распределяют гуманитарную помощь среди населения, сообщает Floodlist.

©Government ofGuyana

После обильных дождей, охвативших части страны с11мая, втрех регионах было затоплено поменьшей мере 1380домов, размыты посевы, погиб домашний скот.

Измногих общин, построенных вдоль реки Бербиче, вовремя половодья были эвакуированы люди, пострадавших разместили вовременных приютах.

Город Бартика, который находится услияния трех рек, был затоплен с25мая. Согласно информации местных СМИ, некоторые улицы оказались покрыты водой глубиной около 1м, стихия затронула десятки семей.

Проливные дожди с26по27мая всочетании сприливом вызвали наводнение врайоне Барима-Вайни. Гидрометеорологическая служба Гайаны всего засутки зарегистрировала вКумаке 138,7мм осадков.

©Civil Defence Commission (CDC)

По материалам: Gismeteo