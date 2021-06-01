Общество
Погода в Украине 2 июня: местами пройдут ливни с грозами
Всреду, 2июня, вУкраине ожидается облачная погода спрояснениями, вюжных, восточных ицентральных областях пройдут дожди, навостоке ожидаются сильные ливни сгрозами ивыпадением более 53мм осадков.
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Ветер северный, северо-восточный, 5-10м/с, порывы до17м/с.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +9…+11 °С, днем температура воздуха составит +15…+20 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит +8…+10 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +14…+17 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до+12…+15 °С, днем температура воздуха поднимется до+17…+20 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +12…+14 °С, днем воздух прогреется до+16…+20 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo