Общество

Погода в Украине 2 июня: местами пройдут ливни с грозами

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Всреду, 2июня, вУкраине ожидается облачная погода спрояснениями, вюжных, восточных ицентральных областях пройдут дожди, навостоке ожидаются сильные ливни сгрозами ивыпадением более 53мм осадков.

Погода в Украине 2 июня: местами пройдут ливни с грозами

©pixabay.com

Ветер северный, северо-восточный, 5-10м/с, порывы до17м/с.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +9…+11 °С, днем температура воздуха составит +15…+20 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит +8…+10 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +14…+17 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до+12…+15 °С, днем температура воздуха поднимется до+17…+20 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +12…+14 °С, днем воздух прогреется до+16…+20 °С.

Погода в Украине 2 июня: местами пройдут ливни с грозами

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 55 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
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Admin

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