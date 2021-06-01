Погода на 1 июня: что ждет украинцев

Во вторник, 1 июня, в Украине будет совсем не летняя – прохладная и богатая на осадки погода.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра будет облачно с прояснениями. В южных, центральных и восточных областях дожди, местами грозы и порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях значительные дожди, на остальной территории без осадков, лишь в Карпатах небольшой дождь.

Температура ночью 10-15°, в западных и северных областях 4-9° тепла, днем 13-18°, в восточной части местами 20-23°, на высокогорье Карпат ночью 0-2° тепла, днем 3-8° .

В Киеве в первый день лета будет сухо. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 14-16°.

Ранее сообщалось, что синоптик спрогнозировал опасную погоду на лето.

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По материалам: Подробности