Грузия открыла границы для туристов

Грузия с 1 июня открыла сухопутные границы, которые были закрыты с марта 2020 года. В страну разрешено въезжать тем, кто вакцинировался или получил отрицательный тест на коронавирус.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Туристам рекомендуют использовать медицинскую страховку. ПЦР-тест на коронавирус должен быть сделан за последние 72 часа. На третий день посещения Грузии потребуется сделать повторный тест.

Грузия принимает иностранных туристов с начала февраля. С 1 марта в страну разрешено прилетать украинцам.

Ранее сообщалось, что Таиланд отменяет карантин для туристов.

По материалам: Подробности