Общество

Грузия открыла границы для туристов

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 Менее минуты назад

Грузия открыла границы для туристов

Грузия с 1 июня открыла сухопутные границы, которые были закрыты с марта 2020 года. В страну разрешено въезжать тем, кто вакцинировался или получил отрицательный тест на коронавирус.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Туристам рекомендуют использовать медицинскую страховку. ПЦР-тест на коронавирус должен быть сделан за последние 72 часа. На третий день посещения Грузии потребуется сделать повторный тест.

Грузия принимает иностранных туристов с начала февраля. С 1 марта в страну разрешено прилетать украинцам.

Ранее сообщалось, что Таиланд отменяет карантин для туристов.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Киевстар подключил к 4G еще 329 населенных пунктов

1 час ago

Глава МИД Турции ответил на упреки Кремля в сотрудничестве с Украиной

2 часа ago

Правэкс Банк получил нового главу правления. Что о нем известно

2 часа ago

Теннис: Костюк обыграла экс-чемпионку “Ролан Гаррос”

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button