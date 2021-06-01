Фиксация скорости авто в движении: на дорогах Украины появятся специальные радары

На дорогах Украины появятся радары, которые в движении будут фиксировать скорость автомобилей. Первые такие автомобили-фантомы появятся уже до 1 июля.

Об этом заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, сообщается на сайте МВД.

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По словам Геращенко, МВД и Министерство инфраструктуры начали закупку оборудования, которое будет фиксировать скорость автомобилей в движении.

"Сейчас тестируются 4 машины, на которые установлены радары, позволяющие фиксировать скорость встречной машины и авто, которое обгоняет. До 2024-го года предлагается ввести 550 камер, которые фиксируют нарушения скоростного режима в движении. Также сейчас по Украине работают 117 устройств TRUCAM. Однако, мы планируем отходить от такой модели и переходить на автоматическую фиксацию нарушения ПДД", – отметил он.

Ранее сообщалось, что в Киеве ограничат скорость автомобилей до 30 км/час. Первые знаки уже начали устанавливать в столице.

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По материалам: Подробности