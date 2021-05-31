В Румынии начинается COVID-вакцинация подростков

В Румынии начинается вакцинация от коронавируса подростков. Со вторника, 1 июня, дети в возрасте с 12 до 15 лет смогут записаться на прививку.

Об этом заявил премьер-министр Румынии Флорин Кицу, передает Digi24.

"С завтрашнего дня вакцинация становится доступной также для подростков. Призываю родителей принять наилучшее возможное решение для своих детей. Мы должны понимать, что для преодоления этой пандемии нужно вакцинировать как можно больше людей", – заявил он.

Кроме того, в Румынии запускают Национальную программу поддержки детей во время пандемии.

Целью программы является анализ воздействия пандемии на детей психоэмоционально, но также в отношении рисков сетевой безопасности и домашнего насилия.

Ранее мы писали о том, что у переболевших коронавирусом пациентов нашли опасное осложнение. Также сообщалось, что в ВОЗ заявили о штаммах коронавируса, угрожающих эффективности вакцин.

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По материалам: Подробности