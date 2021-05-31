В Днепре голый мужчина прыгнул с ТРЦ (видео)
В Днепре произошел необычный инцидент. Так, голый мужчина прыгнул с многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра "МОСТ-Сити".
"Скорая" около получаса пыталась реанимировать пострадавшего, но попытки оказались тщетными.
Очевидцы происшествия перед прыжком успели на видео снять гражданина.
Мужчина был обнажен. Он с парковки ТРЦ по рекламной вывеске спустился на винтовой въезд на парковку башни развлекательного комплекса, где начал ходить по карнизу.
Он что-то кричал и напевал. Неожиданно он разбежался и спрыгнул примерно с высоты четвертого-пятого этажа.
Внимание! Видео 18+
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По материалам: Подробности