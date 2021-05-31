Общество

В Днепре голый мужчина прыгнул с ТРЦ (видео)

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В Днепре голый мужчина прыгнул с ТРЦ (видео)

В Днепре произошел необычный инцидент. Так, голый мужчина прыгнул с многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра "МОСТ-Сити". 

"Скорая" около получаса пыталась реанимировать пострадавшего, но попытки оказались тщетными.

Очевидцы происшествия перед прыжком успели на видео снять гражданина.

Мужчина был обнажен. Он с парковки ТРЦ по рекламной вывеске спустился на винтовой въезд на парковку башни развлекательного комплекса, где начал ходить по карнизу.

Он что-то кричал и напевал. Неожиданно он разбежался и спрыгнул примерно с высоты четвертого-пятого этажа.

Внимание! Видео 18+

Ранее сообщалось, что в Киеве девушка-подросток выбросилась из окна 18-го этажа.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 43 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
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