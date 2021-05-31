Синоптик рассказал, когда в Украину придет жара до +35

В Украине начало лета в 2021 году не будет жарким, температура воздуха ожидается на уровне от 20 до 25 градусов, еще жарче станет в июле, пик зноя придется на август. Об этом заявил народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, с начала июля в Украине будет около 29 градусов тепла, прогнозируются ливни и шквалы.



Самыми жаркими окажутся первые 15 дней августа – столбики термометров будут показывать около 33-35 градусов выше нуля. Жара спадет только в средине месяца – ожидается около 30 градусов с отметкой "плюс".

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С 22 августа в Украину придет волна похолодания – температура воздуха будут на уровне 22-24 градусов тепла днем и около 10-11 градусов тепла ночью.

Ранее сообщали, что в Украине в 2021 году рабочие дни будут перенесены еще два раза. Это связано с государственными праздниками – Днем Независимости и Днем защитника Украины.

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По материалам: Подробности