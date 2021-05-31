На западе Украины 31 мая ожидается подъем уровня воды в реках до 1,5 м
Всвязи сожидаемыми дождями 31мая нареках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), Прута иСирета ожидается подъем уровней воды на0,2-1,3м над уровнями посостоянию на08:00 28мая, без негативных последствий.
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Вместах прохождения сильных ливней вероятно формирование значительного склонного иместного стока.
Вовторой половине 31мая нареках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается продолжение подъема уровней воды на0,5-1,5м над уровнями посостоянию на08:00 30мая, местами возможен начальный выход воды назаводь.
Вместах прохождения крупных ливневых дождей возможно формирование значительного местного стока. Объявлен «желтый уровень опасности».
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Чтобы предотвратить утрату ипорчу имущества, недопустить несчастных случаев вовремя паводка, необходимо внимательно следить запрогнозами инаблюдать зауровнем воды вводоемах. Следует уточнить границы подтопления врайоне проживания, проверить иочистить существующие водоотводы напридомовой территории.
По материалам: Gismeteo