Когда день летнего солнцестояния 2021: приметы и что нельзя делать

День летнего солнцестояния в 2021 году станет важным астрономическим событием. В этот день нужно составлять карту желаний, планировать второе полугодие и начинать новые дела.

Что такое день летнего солнцестояния – это самый длинный световой день в году и самая короткая ночь. Солнце в этот день достигает максимально высокой позиции. Этот день считается астрономическим началом лета в Северном полушарии и началом зимы в Южном полушарии.

После этой даты световой день начнет снова сокращаться, а ночи будут увеличиваться.

Когда отмечают день летнего солнцестояния

Этот день имеет переходную дату и в зависимости от года дата может выпадать на 20 или 21 июня. В високосном году – 20 июня. В 2021 году день летнего солнцестояния будет отмечаться 21 июня. Пик придется на 03:32.

С древности этот день имел магическое значение и в Европе устраивали различные массовые гуляния и мистические обряды. Древние славяне называли этот день по-разному: Солнцекрес, Колосок, Ярилов день, Духов день и Коловорот.

По народным поверьям, именно в этот день растения становятся максимально целебные, а силы природы способны сделать организм человека здоровым. Знахари собирали травы для лечения именно в этот день и потом использовали их в течении всего года.

Праздник связан с привлечением здоровья, удачи и семейного благополучия. Утром нужно обязательно поприветствовать солнце и выполнить зарядку под его лучами.

День лучше всего провести с родными и близкими за городом, поближе к водоемам. Можно плести венки, проводить медитации, настраиваться на позитив и использовать мощную энергетику этого дня для исполнения всех своих желаний.

Что нельзя делать в день летнего солнцестояния

Нельзя ругаться, спорить и конфликтовать

Нельзя допускать отрицательные эмоции, агрессию и злословие

Нельзя кричать, плакать и поддаваться унынию

Приметы в день летнего солнцестояния

Плохая и пасмурная погода – к плохому урожаю

Много росы утром – к хорошему урожаю

Звездное небо в ночь перед Днем летнего солнцестояния – хороший грибной сезон

Встретить рассвет – к счастливому и удачному году

Все желания, загаданные на рассвете – обязательно исполнятся

Для привлечения денег и успеха в этот день клали под дверь монету

Желтая одежда в этот день – к удаче

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По материалам: Подробности