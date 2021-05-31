“Карантин летом могут ослабить” – Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на летний период карантинные ограничения могут ослабить. Об этом Ляшко сказал в одном из интервью.

По его словам, уже есть "карантинная усталость".

Также он отметил, что нужно искать "золотую середину" между способностью медицинской системы лечить больных и экономическими интересами.

Уже есть карантинная усталость, Пандемическая усталость. Поэтому когда у нас стабилизация эпидситуации, можно чуть-чуть открыть, сделать определенные послабления.

Ранее сообщалось, что Украина продолжает находиться в "желтой" зоне карантина.

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По материалам: Подробности