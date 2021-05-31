Жара до +40: синоптики дали невероятный прогноз погоды на лето
Температура воздуха летом в Украине может достигать 40 градусов. Об этом сообщил директор "Укргидрометцентра" Николай Кульбида.
"Если проанализировать состояние погоды в летний период за последние лет двадцать, то получается, что не может быть лето сейчас холодным … Начиная с июня, а особенно июль и август – это температура воздуха, которая будет значительно выше нормы, и большое количество дней она будет достигать 30-35, а в отдельные дни даже до 40 градусов, поэтому лето может быть только жарким. Другого лета у нас уже не будет", – сказал Кульбида.
Директор "Укргидрометцентра" отметил, что температура воздуха существенно повысится после первой декады июня.
Ранее сообщалось, что синоптик спрогнозировал опасную погоду на лето.
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По материалам: Подробности