Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года для каждого знака зодиака

На этой неделе заканчивается весна и начинается долгожданное лето. Астрологи рассказали, чем будет примечательно начало новой недели для каждого знака зодиака.

Овен

На этой неделе звезды и планет постараются противостоять ретроградному Меркурию, который недавно начал обратное движение. Эта борьба будет ощущаться всеми фибрами души Овнов. Люди данного знака могут стать нерешительными, нервными. Исправить это можно, лишь общаясь с теми, кто может поддержать в трудную минуту. Если это действительно происходит, значит, пришло время пересмотреть свои принципы и начать новую жизнь.

Телец

Тельцы смогут почувствовать всю мощь негативных потоков, но 2 июня Венера, переходящая в знак Рака, изменит все к лучшему. Тельцы обретут стойкость, удачу и веру в себя. Нужно как можно меньше общаться с с токсичными людьми, почаще надеяться лишь на себя. Тельцам стоит быть самостоятельнее, потому что за маской друзей могут скрываться опасные люди, жаждущие легкой наживы. Шансы на грандиозный успех сейчас примерно 50 на 50. Тельцы нуждаются в уверенности.

Близнецы

Близнецам на этой неделе нужно как можно скорее избавиться от вредных энергетических привязок. Признаком того, что данные привязки существуют, могут быть постоянные встречи с бывшими, мысли о прошлом, навязчивая ностальгия, сожаления. К проблемам астрологи советуют относиться проще, ведь неудача может обернуться триумфом. В любовных отношениях может появиться новая переменная. Не исключено, что Близнецы узнают о второй половинке что-то новое. Это может быть неприятная правда.

Рак

Ракам стоит сфокусироваться на сфере любви. В первую очередь это касается тех, кто находится в поисках второй половинки. Всем, кто уже успел обзавестись любимым человеком или даже семьей, стоит посвятить время укреплению отношений. В конце недели важно посвятить побольше времени детям, родителям, любимому человеку. Эгоизм может стать причиной больших ссор и недопонимания.

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Лев

Львам на этой неделе звезды помогут решить все основные проблемы и достичь желаемых целей. Астрологи настоятельно рекомендуют быть осторожнее в общении, особенно с малознакомыми людьми. Желательно никому не рассказывать о своих планах на будущее, так как это может привести к их срыву. Ключ к успеху в начале этого лета — самостоятельность, ответственность и пунктуальность.

Дева

Вопреки расхожему мнению, становиться успешнее многим из нас мешают не другие люди, а наши собственные мысли. Девам астрологи советуют заняться собой — проработать страхи и настроиться на позитивную волну. Больше всего везти людям этого знака будет в той сфере, которую они изберут главной. Важно расставить приоритеты с самых первых минут понедельника, чтобы не тратить на это время впоследствии. Уязвимыми и слабыми Дев делает ретроградный Меркурий, но со 2 июня ситуация изменится в лучшую сторону благодаря усилению Венеры.

Весы

У Весов появится очень много удачи в сфере работы, особенно если человек этого знака занимается творческой деятельностью. Чтобы быстрее войти в состояние потока и удержать его, придется больше времени проводить в окружении вдохновляющих людей. Астрологи советуют остерегаться постоянного общения с теми, кто вечно в чем-то сомневается. Это благоприятное время для того, чтобы начать меняться изнутри. После этого Весы смогут увидеть воочию, как меняется мир вокруг них. Все взаимосвязано — позитивные мысли приводят к правильным переменам в жизни.

Скорпион

У каждого человека есть дар. В период с 31 мая по 6 июня Скорпионы смогут найти потерянные ранее вещи, успешно начать новые дела. Этим людям порой кажется, что они всегда правы, но это не так. Сейчас лучше не доказывать с пеной у рта свою правоту, особенно близким людям. Это может негативно сказаться на отношениях, на доверии и настроении.

Стрелец

Стрельцам лучше не поступать опрометчиво. Каждое слово и каждое действие необходимо обдумывать и взвешивать. В противном случае может начаться черная полоса из ссор и недопонимания. В работе и бизнесе наступает продуктивное время для смены направления.

Козерог

Козерогам в начале лета стоит помнить о созидательной энергетике оптимизма. Если эти люди начнут все происходящее воспринимать легче и проще, их жизнь тоже станет проще. Всевозможные неурядицы довольно быстро себя исчерпают, если относиться к ним как к нелепой случайности. Козероги могут заняться поисками новой работы, открытием нового бизнеса. Полезными также будут командировки, новые деловые знакомства.

Водолей

У Водолеев в начале недели может начаться неблагоприятный период, в который они станут очень требовательными к себе. Меркурий посеет сомнения в том, что Водолеи уникальны. Вторая половина недели привнесет положительные изменения, жизнь Водолеев начнет резко меняться. Эксперты отмечают, что это будет началом нового этапа их жизни.

Рыбы

У Рыб может появиться ощущение, что они сбились с пути и не могут на него вернуться. Сейчас необходимо сфокусироваться на поисках новых задач, нового высшего смысла. Несмотря на врожденную скромность, Рыбы станут центром внимания. Их харизма и обаяние возрастут до небес, но не сразу, а ближе к четвергу, пишет dailyhoro.

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По материалам: Подробности