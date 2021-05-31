ЕС ужесточает выдачу шенгенских виз

Евросоюз планирует ужесточить правила выдачи шенгенских виз для повышения безопасности в регионе. Новые правила предполагают более глубокие проверки претендентов на их получение и усиление интеграции баз данных стран-членов ЕС. Об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

Среди предлагаемых изменений необходимость делать "живое" фото при подаче заявления на получение шенгена и сдача отпечатков пальцев детьми.

Отмечается, что фотографию для шенгенской визы нужно будет делать при подаче заявления, в том числе для детей в возрасте до шести лет. Эту меру в ЕС объяснили необходимостью борьбы с торговлей детьми.

Изменения коснулись и возраста претендентов на шенгенскую визу, которые должны сдавать отпечатки пальцев. Планируется, что обязательную дактилоскопию после вступления правил в силу будут обязаны сдавать дети с шести лет (сейчас с 12 лет).

Биометрические данные детей до 12 лет будут удаляться при выезде из Шенгенской зоны или при окончании срока действия визы. Такая информация о других получателях виз будет храниться в базах пять лет.

Не сдавать отпечатки пальцев смогут люди старше 75 лет, поскольку в связи с возрастом "ухудшается качество" отпечатков.

Планируется, что базы стран-членов ЕС будут интегрированы. Это позволит получать информацию не только о краткосрочных, но и о долгосрочных визах, а также видах на жительство (ВНЖ), разрешающих свободное передвижение по Шенгенской зоне.

Документ получил одобрение Совета ЕС. Теперь изменения должен утвердить Европейскому парламенту.

Ранее сообщалось, что в Украине полностью обновили выдачу электронных виз.

По материалам: Подробности