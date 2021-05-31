Общество

1 июня в Украине ожидаются дожди, местами – сильные ливни

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Вовторник, 1июня, вУкраине прогнозируется облачная погода спрояснениями, вюжных, восточных ицентральных областях пройдут дожди, временами— сгрозами, наюге страны ожидаются сильные ливни свыпадением более 60мм осадков.

1 июня в Украине ожидаются дожди, местами – сильные ливни

©pikist.com

Ветер северный, северо-восточный, 5-11м/с, порывы до16м/с.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +8…+12 °С, днем температура воздуха составит +13…+15 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит +6…+9 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +14…+17 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до+11…+16 °С, днем температура воздуха поднимется до+17…+21 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +13…+15 °С, днем воздух прогреется до+16…+18 °С.

1 июня в Украине ожидаются дожди, местами – сильные ливни

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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