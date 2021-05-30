Затяжные дожди: синоптики удивили прогнозом на июнь

Погода в июне в Украине будет весьма умеренная и периодически ненастная. Синоптики прогнозируют небольшое повышение температуры с волнами похолодания и очень много дождей, рассказали в Gismeteo.



Температура воздуха выше +25 градусов в июне поднимется в нескольких регионах и всего на несколько дней. Средняя температура воздуха в Украине будет колебаться в дневное время от +19 до +23 градусов, ночью – от +12 до +15 градусов. Ожидается много дождей, местами – грозы.

На востоке Украины июнь начнется с сухой погоды и повышения температуры до +25 градусов, но уже к 5 июня погода начнет портиться и затянет дождями, которые прогнозируют ежедневно, до середины июня. Потом будет несколько дней передышки и дожди снова начнут заливать восточные области.

Не стоит ожидать жаркой и солнечной погоды и на юге Украины. Первые дни лета будут ясными и сухими, а уже с 4 июня начнутся грозы, которые перерастут в кратковременные дожди. Они будут идти ежедневно, с короткими передышками. Ночью на юге будет сравнительно тепло, от +13 до +17 градусов, в дневное время температура не превысит + 19 +23 градусов.

На севере в июне сухими будет всего несколько дней – первые дни месяца и несколько – в середине июня. Почти весь первый летний месяц будет дождливым, временами ожидаются ливни и грозы. Ночью в регионе ожидается от +9 до +14 градусов, днем столбики термометров будут подниматься до +18 +22 градусов.

Самая сложная ситуация будет на западе страны. С 1 июня в регионе прогнозируются сильные грозы и дожди. По прогностическим картам синоптиков видно, что осадки ожидаются ежедневно, почти без передышек. Это может привести к подъему уровень рек и подтоплением жилых домов в горной местности. Температура воздуха по ночам будет колебаться от +9 до +14 градусов, днем ожидается от +17 до +22 градусов.

В Киеве лето начнется с ясной и сухой погоды, а вот с 5 июня начнется сезон дождей. Передышки будут, но недолгие – 12-14 июня, и уже во второй половине месяца. Ночная температура в столице ожидается на уровне +12 +14 градусов, днем будет прогреваться до +19 +22 градусов.

Ранее сообщали, что в Украине в 2021 году рабочие дни будут перенесены еще два раза. Это связано с государственными праздниками – Днем Независимости и Днем защитника Украины.

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По материалам: Подробности