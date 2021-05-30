В Черкассах 4-летний мальчик едва не выпал из окна, пока мама оказывала интимные услуги (видео)

В Черкассах на улице Максима Зализняка четырехлетний мальчик едва не выпал с четвертого этажа.

Как рассказали в секторе коммуникации полиции Черкасской области, ситуация произошла 27 мая около 14:00. Ребенок наклонился через окно и выбрасывал на улицу игрушки.

До приезда спецслужб очевидцы уговаривали малыша слезть с подоконника и зайти в комнату. Когда же правоохранители попали в помещение, выяснили, что тот был дома один.

Мать пришла в квартиру через час. Женщина рассказала, что была на работе, однако ее поведение обеспокоило инспекторов.

"Во время поверхностной проверки полицейские обнаружили у 28-летней черкащанки пакетик с порошкообразным веществом. По ее словам, это был амфетамин, который она употребляет. Кроме того, женщина призналась, что часто оставляет сына самого, когда идет оказывать интимные услуги, и таким образом зарабатывает на жизнь", – сообщили в полиции.

Правоохранители и работники социальной службы по делам детей сразу решили изъять мальчика и передать в Черкасский областной центр социально-психологической реабилитации детей "Теплый дом".

Малыша осмотрели медики, у него болезненное состояние, однако его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В отношении матери черкасские полицейские составили административные протоколы по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретительного предписания или неуведомление о месте своего временного пребывания) и ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, которые их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных нарушениях.

Следственно-оперативная группа Черкасского районного управления изъяла также пакетик с порошкообразным веществом на экспертизу.

Сама женщина на видео утверждает, что закрывала балкон в квартире. По ее словам, мальчик, возможно, забрался на подоконник и открыл его. Мать говорит, что для нее то, что произошло, шок, и что она готова на любые условия, лишь бы ребенка не забирали.

Ранее сообщали, что женщина насмерть отравила мать с младенцем, пытаясь избавиться от тараканов. Не предупредив соседей, она продезинфицировала свою квартиру препаратом для уничтожения насекомых.

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По материалам: Подробности