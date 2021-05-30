В Беларуси мужчине грозит два года тюрьмы за футболку с Лукашенко

В Беларуси задержанному Константину Семенову грозит два года тюрьмы за футболку с Александром Лукашенко. Его задержали в середине мая, на нем была футболка с надписью "Диктатору место в аду". Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".



Сообщается, что 31-го мужчину задержали в Минске. Поводом стала футболка с портретом мужчины, похожего на Лукашенко, за которую он был задержан перед велосипедной гонкой Toure de Tsna. Его арестовали на 15 суток, но по предъявленным обвинениям грозит до двух лет лишения свободы.

Отметим, в середине мая задержали целую группу велосипедистов. Им предъявили участие в несанкционированном массовом мероприятии со скандированием лозунга "Жыве Беларусь". Около 20 человек были приговорены к 10-15 суткам.

Отметим, Александр Лукашенко и Владимир Путин 28 мая провели встречу в Сочи. Перед ее началом Лукашенко сказал, что будут обсуждать меры для того, "чтобы экономика не рухнула".

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По материалам: Подробности