Общество

Санкций ЕС против России: глава Европарламента сделал заявление

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Санкций ЕС против России: глава Европарламента сделал заявление

Глава Европейского парламента Дэвид Сассоли призвал усилить санкции против России. Об этом сообщает T-Online.
 
По его словам, после введения санкций против Беларуси из-за инцидента с самолетом Ryanair ЕС должен рассмотреть дальнейшие санкционные меры и против России.

"Мы должны ужесточить санкции против российских чиновников, но также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом и поддержать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ", – заявил он.

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Сассоли также осудил задержание экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в Беларуси.

Напомним, в воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска задержали основателя Nexta. Как сообщает портал TUT.by, Протасевич проходит обвиняемым по трем статьям. Также мы писали о том, что в сети появился разговор диспетчера аэропорта с пилотом задержанного самолета. 

Отметим, что украинские власти расценивают воздушный инцидент с рейсом "Афины-Вильнюс" как проявление международного терроризма. Также сообщалось, что Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.

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По материалам: Подробности

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