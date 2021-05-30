Повышение пенсий и новые правила для водителей: какие изменения ждут украинцев с 1 июня

В Украине с 1 июня 2021 года ожидается ряд изменений, которые коснутся начисления пенсий, сферы образования, COVID- сертификатов и проезда по дорогам страны.

Повышение пенсий коснется тех пенсионеров, которые после выхода на пенсию продолжают трудиться. С 1 июня их ожидает автоматический новый пересчет пенсионных выплат.



Выплаты пересчитают тем украинским гражданам, которые после назначения пенсии продолжали работать и получили не менее 24 месяцев страхового стажа включительно, но после назначения пенсии прошло не менее 2 лет.

С 1 июня на дорогах Украины будут действовать новые правила для водителей крупногабаритного транспорта. Они коснутся тех, кто ездит на машинах с фактическим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более чем 7 тонн.

Для таких автомобилей вводится сезонное ограничение и будет запрещен проезд по государственным дорогам в дневное время, если температура воздуха поднимется выше +28 градусов.

Исключение сделают только для тех грузовиков, которые перевозят: животных и птиц, скоропортящиеся продукты, опасные грузы или товары, которые связаны с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

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Основная сессия ВНО началась в конце мая и оценивание знаний школьников продлится до 15 июня по графику. Дополнительная сессия внешнего независимого оценивания пройдет с 29 июня по 16 июля.

Результаты основной сессии разместят на страницах участников до 30 июня, дополнительной – до 23 июля.



Выпускные вечера, с соблюдением масочного режима и дистанции, в школах планируют провести после окончания основной сессии ВНО. Ориентировочные даты – с 15 по 30 июня.

Первые COVID-сертификаты планируют выдавать уже в конце июня. Такой документ позволит посещать украинцам страны Евросоюза, а также путешествовать на курорты без обязательных ПЦР-тестов для въезда в страну.

Процесс разработки и внедрения паспортов еще продолжается, но как отметила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, в конце июня первые сертификаты уже будут получены.

Они будут в двух видах – цифровом и бумажном.

Также сообщали, когда и на сколько вырастут пенсии в 2021 году.

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По материалам: Подробности