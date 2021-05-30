Общество
Погода в Украине 31 мая: переменная облачность, кратковременные дожди
Впонедельник, 31мая, вУкраине прогнозируется переменная облачность, местами постране пройдут дожди, наюге ожидаются грозы. Ветер северный, северо-восточный, 4-12м/с.
©pixabay.com
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +9…+12 °С, днем температура воздуха составит +14…+18 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит +8…+11 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +14…+17 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до+12…+15 °С, днем температура воздуха поднимется до+17…+24 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +13…+15 °С, днем воздух прогреется до+21…+23 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo