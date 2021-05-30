Общество

Погода в Украине 31 мая: переменная облачность, кратковременные дожди

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Впонедельник, 31мая, вУкраине прогнозируется переменная облачность, местами постране пройдут дожди, наюге ожидаются грозы. Ветер северный, северо-восточный, 4-12м/с.

Погода в Украине 31 мая: переменная облачность, кратковременные дожди

©pixabay.com

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +9…+12 °С, днем температура воздуха составит +14…+18 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит +8…+11 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +14…+17 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до+12…+15 °С, днем температура воздуха поднимется до+17…+24 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +13…+15 °С, днем воздух прогреется до+21…+23 °С.

Погода в Украине 31 мая: переменная облачность, кратковременные дожди

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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