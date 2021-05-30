Погода на июнь: что ждет украинцев в первый месяц лета

Начало июня будет дождливым, но через несколько дней столбики термометров поднимутся до +28 градусов.

В Укргидрометеоцентре утверждают, что первые дни лета запомнятся дождями по всей территории Украины, а температура воздуха будет довольно высокой – от +20 до +25 градусов. А холоднее всего будет на западе – +17..+19.



Народный синоптик Леонид Горбань уверен, что первая половина июня будет прохладной. С 1 по 5 июня ожидается до +20 градусов и возможны кратковременные дожди. А с 6 числа температура поднимется до отметки в +28 градусов.

Но 9 числа в Украину зайдет похолодание до +20 с дождями, и ночью столбики термометров будут показывать +10..+12 градусов. По словам Леонида Горбаня, такая погода продержится до 20 июня, и ей на смену вернется жара от +24 до +29 градусов.

Народный синоптик также прогнозирует осадки в конце июня, но специалисты Укргидрометеоцентра не ожидают аномально высоких или низких температур в первом месяце лета 2021.



"Средняя месячная температура ожидается в диапазоне 18-22 градусов, в горах 14-18 градусов, что близко к климатической норме", – подчеркнули в Укргидрометцентре.

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Синоптики также предупреждают, что в июне будет много гроз и могут наблюдаться такие явления, как град и шквалы. Но первый месяц лета не будет излишне дождливым, а месячное количество осадков ожидается на уровне 44-78 мм (в Карпатах до 160 мм – ред.).

Ранее сообщали, что в Украине в 2021 году рабочие дни будут перенесены еще два раза. Это связано с государственными праздниками – Днем Независимости и Днем защитника Украины.

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По материалам: Подробности