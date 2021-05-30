Киевлян предупреждают о грозах 30 мая
Ввоскресенье, 30мая, вКиеве доконца суток ожидаются грозы. Объявлен первый уровень метеорологической опасности— «желтый», сообщает пресс-служба Государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям.
©Depositphotos
Особенно опасна гроза наоткрытой местности, при поиске укрытия отдайте предпочтение зданию, защищенному громоотводом.
Вовремя грозы нельзя находиться наводе иуводы, необходимо отойти подальше отберега.
Если гроза застала вас вавтомобиле вдали отдругого укрытия, невыходите измашины, закройте окна иопустите автомобильную антенну. Двигаться вовремя грозы наавтомобиле нерекомендуется, так как это явление, как правило, сопровождается ливнем, ухудшающим видимость надороге, авспышка молнии может ослепить ипривести каварийной ситуации.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo