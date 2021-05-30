Общество

Киевлян предупреждают о грозах 30 мая

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Ввоскресенье, 30мая, вКиеве доконца суток ожидаются грозы. Объявлен первый уровень метеорологической опасности— «желтый», сообщает пресс-служба Государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям.

Киевлян предупреждают о грозах 30 мая

©Depositphotos

Особенно опасна гроза наоткрытой местности, при поиске укрытия отдайте предпочтение зданию, защищенному громоотводом.

Вовремя грозы нельзя находиться наводе иуводы, необходимо отойти подальше отберега.

Если гроза застала вас вавтомобиле вдали отдругого укрытия, невыходите измашины, закройте окна иопустите автомобильную антенну. Двигаться вовремя грозы наавтомобиле нерекомендуется, так как это явление, как правило, сопровождается ливнем, ухудшающим видимость надороге, авспышка молнии может ослепить ипривести каварийной ситуации.

Киевлян предупреждают о грозах 30 мая

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 11 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
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