15 интересных фактов о Киеве, которых вы не знали

Точный год основания Киева неизвестен, а исследования археологов свидетельствуют о том, что следы первых поселений на киевских холмах относятся к 6-7 векам нашей эры. Официальной, принятой еще во времена СССР точкой отсчета истории города считается 482-й год. В 2021 году Киев отмечает 1539-й день рождения.

Город состоит из 10 районов на правом и левом берегах Днепра. По состоянию на 1 декабря 2019 года в столице Украины проживало 3,7 млн человек. Киев – седьмой по населению город Европы после Москвы, Лондона, Санкт-Петербурга, Стамбула, Берлина и Мадрида. Средняя зарплата в Киеве "на руки" в в июле 2019 года составляла 16 249 грн (560 евро/$630).

"Подробности" собрали интересные факты о главном городе Украины.

Самая глубокая станция метро в мире.

Рекорд принадлежит станции метро "Арсенальная" (1960) в Киеве, ее глубина – 105 метров.

В Киеве построены три ветки метрополитена: Святошинско-Броварская, Оболонско-Теремковская и Сырецко-Печерская. Протяженность столичной подземки – 67,6 км с 52 станциями.

7 станций метро являются памятниками истории и культуры. Самой красивой станцией киевского метро считается "Золотые ворота".

Самый длинный пешеходный мост в Европе.

Это звание получил Парковый мост – пешеходный мост через Днепр, который соединяет центральную часть Киева с пляжами и парковой зоной Труханового острова. Его длина – 429 метров.





Берега Днепра в столице Украины соединяют 8 мостов, также продолжается строительство Подольского моста. Мосты в Киеве через Днепр:

автомобильные – Северный (Московский), Южный, мост Метро, Русановский метромост, мост Патона и Гаванский мост;

железнодорожные – Дарницкий и Петровский;

железнодорожно-автомобильный – Дарницкий мост имени Кирпы;

пешеходные – Парковый пешеходный мост на Труханов остров и Рыбальский вантовый мост.

Самое высокое здание в Украине.

Киевская телебашня, построенная еще в 1973 году, находится на Сырце, ее высота – 385 метров.

Киевская телебашня – первая в мире цельносваренная телебашня. Является самым высоким решетчатым и цельнометаллическим свободностоящим сооружением в мире.

Самый высокий памятник Киева.

"Родина-Мать" – монументальная скульптура на правом берегу Днепра – входит в пятерку самых высоких в мире, ее высота с постаментом – 102 метра. Для сравнения Статуя Свободы в высоту 93 метра.

"Родина-мать" была открыта в 1981 году, расположена на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне.

Высота "Родина-мать" (от пьедестала до кончика меча) – 62 метра. В одной руке статуя держит 16-метровый меч (9 т), в другой – щит размером 13×8 метров с гербом СССР (13 т). Все сооружение – цельносварное и весит 450 тонн.

Самое высокое здание Украины.

Самое высокое здание не только в Киеве, но и во всей Украине – жилищный комплекс "Кловский". Его высота составляет 168 метров, в нем 48 этажей. Дом находится по адресу: ул. Кловский Спуск, 7.

Сейчас в Киеве находится шесть самых высоких небоскребов Украины: ЖК "Кловский", МФК "Гулливер", БЦ "Парус", ЖК "Jack House", ЖК "Корона" и здание Апелляционного суда города Киева.

На проспекте Победы, рядом с центральным ЗАГСсом, продолжается строительство небоскреба Sky Towers ,который будет иметь 47 этажей. По завершении он станет самым высоким небоскребом Украины (высота 210 ​​метров).

Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО.

В Киеве находятся три из семи объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в Украине: Киево-Печерская Лавра (XI-XVIII вв.), Церковь Спаса на Берестове (XII в.) и Киевский Софийский собор (1011-1037).

Киево-Печерская Лавра является самым посещаемым музеем Киева. На ее территории расположены пещеры с мощами святых и Музей миниатюр, в котором выставлена легендарная подкованная блоха и самая маленькая книга в мире – "Кобзар", размером 0,6 мм.

Единственный православный храм без колоколов.

Этим титулом может похвастаться Андреевская церковь. Андреевская церковь – православный храм в честь апостола Андрея Первозванного. Она была построена в стиле елизаветинского барокко по проекту Б. Ф. Растрелли в 1747- 1753 годах на Андреевской горе в Киеве.

Храм расположен на крутом правом берегу Днепра, над исторической частью города – Подолом. Возведенная в середине XVIII века Андреевская церковь считается одним из символов старого Киева. Здание используется как музей (часть музея-заповедника София Киевская), как зал камерной музыки и как культовое сооружение.

Существует древняя легенда, по которой нынешнее русло Днепра, когда-то было морем. Когда святой Андрей пришел в Киев и поставил на Андреевской горе крест, море ушло вниз. Но часть воды ушла под гору. По преданию, при первом же ударе колокола на церкви вода затопит киевские земли.

Единственный в Украине храм на воде.

Церковь Николая Чудотворца расположена на Днепре у набережной Подола. Высота церкви – 23 метра. С берега к ней подходит 15-метровый мостик.

Церковь святого Николая на намывном грунте была построена на средства "Укрречфлота" в 2004 году. Она стала первым и единственным храмом на Украине, расположенныйм на воде. Церкви на водах традиционно считаются памятниками погибшим морякам.

Самый большой храм Киева.

В Николаевском соборе Покровского монастыря поместится даже Владимирский собор. Длина храма – 53,25 метра, ширина – 38,34 м. Полная высота (от самой низкой точки цоколя до верха креста на главной бане) – 64 метра. Николаевский собор рассчитан на 2500 верующих и является крупнейшим храмом Киева.

Самый древний памятник Киева.

Неподалеку от Набережного шоссе, на склонах Днепра находится Колонна Магдебургского права – монумент в честь возвращения Киеву Магдебургского права, памятник Магдебургскому праву.

Часто его называют памятником крещению Руси. Его автором был А.И.Меленский, а воздвигли его в период с 1802 по 1808 годы.

Самые интересные улицы Киева.

Древнейшая улица Киева. Таковой считается Владимирская улица, ее возраст – более 1000 лет.

Самая длинная улица Киева. Броварской проспект протянулся на 14 км.

Самая короткая улица Киева. Длина Инженерного переулка недалеко от Арсенальной площади – около 50 метров, на нем поместились всего три дома.

Самая узкая улица Киева. Ширина проезжей части Георгиевского переулка – 5,4 метра.

Главная улица Киева Крещатик – трижды рекордсмен среди центральных улиц европейских столиц:

самая широкая центральная улица (75 метров);

самая короткая центральная улица (1,32 км)

сменила больше всех названий (7 раз).

В 1923 году Крещатик на целых 14 лет переименовали в улицу Воровского (в честь советского дипломата). Историческое название вернули в 1937 году, но уже в 1941 году немцы переименовали Крезщатик в Айхгорнштрассе (в честь фельдмаршала Германа фон Айхгорна).

Крещатик в 1970-е годы

Самые-самые транспортные маршруты в Киеве.

Трамвай №12 ходит от метро "Контрактовая площадь" до Пуща-Водицы, протяженность маршрута – 20 км. Это самый длинный транспортный маршрут в Киеве.

Фуникулер был построен в Киеве в 1905 году как эффективный способ сократить путь с Верхнего Города на Подол. Длина его пути составила 193 м.

После трех реконструкций длина маршрута фуникулера, который проходит по крутому склону Владимирской горки выросла до 222 метра. Это самый короткий транспортный маршрут в Киеве.

Единственный в мире музей троллейбусного талончика.

В 2011 году на улице Прорезной, 21, на территории питейного заведения под названием "Троллейбус" обосновался первый в мире музей троллейбусного талончика. Его организаторы утверждают, что собрали самую большую в мире коллекцию проездных билетов – практически всех уголков мира.

Большинство экспонатов посетители, которые взамен получают 0,5 литра пива.

Единственный в мире памятник мусоровозу.

В 2004 году на улице Газопроводной, 58, КП "Киевспецтранс" установило первый в мире памятник мусоровозу, чтобы отметить труд работников санитарной очистки. На наклонном постаменте возвышается ГАЗ-53, собиравший мусор на улицах Киева в 1970-е годы.

Напомним, что в конце марта в Киеве на Андреевском спуске, возле Замковой горы появился памятник Николаю Гоголю. Скульптура была создана еще в 2008 году и является подарком городу от скульптора Бориса Довганя.

"Подробности" сообщали, что в Киеве вандалы разбили памятник Балерине.

По материалам: Подробности