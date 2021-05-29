Ругаются и чуть ли не дерутся: в центре Киева выстроилась большая очередь за бесплатной едой (видео)

В субботу, 29 мая, в Киеве на Подоле образовалась большая очередь возле пункта бесплатной выдачи еды.

Как сообщают источники "Подробностей", в очереди за бесплатной едой люди толпятся, не соблюдая необходимую во время карантина дистанцию, и ведут себя не очень вежливо: они ругаются и едва ли не дерутся.

Как все происходило – смотрите на видео с места события.

Ранее мы писали о том, что мужчина погиб в очереди за едой. Известно, что происшествие случилось в одном из ресторанов быстрого питания.

Также сообщалось, что в Туркменистане хлеб продают только тем, кто оплатил коммуналку. По словам местных жителей, для получения справки приходится давать взятки чиновникам. При этом необходимо присутствие всех совершеннолетних членов семьи, а в случае долга по коммуналке справку выдавать отказываются.

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По материалам: Подробности