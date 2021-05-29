На грани катастрофы: ученые спрогнозировали мощнейшее извержение супервулкана

Вскоре может произойти извержение вулкана Мауна-Лоа, который находится на Гавайях. Это извержение будет иметь катастрофические последствия. Об этом заявили американские ученые, пишет cursorinfo.co.il.

Ученые наблюдали за крупнейшим активным вулканом Земли на протяжении последних шести лет.

По их словам, сейчас под щитовым вулканом Мауна-Лоа происходит накопление магмы, и ее выход на поверхность может спровоцировать мощное землетрясение и катастрофическое извержение.

Специалисты отметили, что с 2014 года они зафиксировали смещение поверхности под восточным флангом вулкана, тогда как на противоположном фланге все было спокойно. Все это говорит о том, что в ближайшем времени может произойти землетрясение силой около 6 баллов, а затем начнется извержение.

"Если приток магмы продолжится, то извержение вполне вероятно. Мы продолжаем наблюдение", – заявили ученые.

Мауна-Лоа – крупнейший активный вулкан Земли. В 1950 году после землетрясения магнитудой 6,3 и последовавшим извержением лава достигла берега всего за три часа.

Ранее сообщалось, что в Японии проснулся один из самых опасных вулканов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности