Град и шквалы: синоптик рассказала, каким будет лето 2021 в Украине

В Украине разыгралась непогода, а лето, которое наступит за считанные дни, пройдет без особых погодных сюрпризов.

Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

"Лето будет достаточно теплым. Температуры воздуха будут примерно такие же, какие наблюдались на протяжении последних 20 лет. На протяжении лета будут преобладать антициклональные погодные условия, соответственно это может вызвать дефицит осадков на территории Украины, в особенности в восточных областях", – сообщила она.



Вера Балабух добавила, что все же атмосферные фронты и циклоны будут перемещаться и это будет приводить к сильным ливням, шквалам, грозам, граду. Эти явления будут характерны для этого периода как всегда.

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"У нас отмечается тенденция, когда возрастает продолжительность бездождевого периода, а потом когда проходят осадки, они имеют очень интенсивный характер. И когда за несколько часов выпадает месячная норма осадков, то это может приводить к подтоплениям и наводнениям. То есть риск таких явлений в этом году сохраняется", – резюмировала Балабух.

Ранее сообщали, что в Украине в 2021 году рабочие дни будут перенесены еще два раза. Это связано с государственными праздниками – Днем Независимости и Днем защитника Украины.

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По материалам: Подробности