Общество

30 мая в Украине ожидаются дожди и грозы

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Ввоскресенье, 30мая, вУкраине прогнозируется облачная погода спрояснениями, вбольшинстве областей пройдут дожди сгрозами, взападных ивосточных частях страны ожидаются ливни. Ветер северо-западный, 4-12м/с.

30 мая в Украине ожидаются дожди и грозы

©Depositphotos

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +11…+15 °С, днем температура воздуха составит +16…+21 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит +9…+11 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +13…+17 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до+15…+17 °С, днем температура воздуха поднимется до+20…+22 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +15…+17 °С, днем воздух прогреется до+21…+23 °С.

30 мая в Украине ожидаются дожди и грозы

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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