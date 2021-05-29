Общество
30 мая в Украине ожидаются дожди и грозы
Ввоскресенье, 30мая, вУкраине прогнозируется облачная погода спрояснениями, вбольшинстве областей пройдут дожди сгрозами, взападных ивосточных частях страны ожидаются ливни. Ветер северо-западный, 4-12м/с.
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Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +11…+15 °С, днем температура воздуха составит +16…+21 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит +9…+11 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +13…+17 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до+15…+17 °С, днем температура воздуха поднимется до+20…+22 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +15…+17 °С, днем воздух прогреется до+21…+23 °С.
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По материалам: Gismeteo