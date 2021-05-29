30 мая в Украине ожидаются дожди и грозы

На 97 реках Китая объявлены предупреждения о наводнениях

29 мая в нескольких областях Украины удержится чрезвычайный уровень пожарной опасности

На грани катастрофы: ученые спрогнозировали мощнейшее извержение супервулкана

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