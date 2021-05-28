Общество

Выходные в июне: как будут отдыхать украинцы

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Выходные в июне: как будут отдыхать украинцы %” />

В июне 2021 года,  украинцы будут работать 20 дней, а отдыхать – 10. Также будут дополнительные выходные – 21 и 28 числа. 

В этом месяце также есть ряд важных праздников. Так, 20 июня православные и греко-католики отмечают Троицу. Поскольку день праздника совпадает с выходным днем, выходной переносится на ближайший рабочий день, то есть 21 июня. Таким образом, у украинцев будут длительные выходные – с 19 по 21 июня.

28 июня отмечают День Конституции Украины, поэтому 29 июня тоже будет выходным днем.

Основные праздники июня:

  • 1 июня – День защиты детей,
  • 5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды,
  • 6 июня – День журналиста,
  • 10 июня – Вознесение Господне,
  • 14 июня – Всемирный день донора,
  • 15 июня – День защиты пожилых людей,
  • 20 июня – День медицинского работника, День отца, Троица,
  • 22 июня – День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине,
  • 25 июня – День таможенной службы Украины,
  • 27 июня – День молодежи,
  • 28 июня – День Конституции Украины.

Выходные в июне: как будут отдыхать украинцы

Также мы писали о том, что в четырех городах Украины учебный год в школах продолжится в июне.

По материалам: Подробности

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