Общество
Выходные в июне: как будут отдыхать украинцы
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В июне 2021 года, украинцы будут работать 20 дней, а отдыхать – 10. Также будут дополнительные выходные – 21 и 28 числа.
В этом месяце также есть ряд важных праздников. Так, 20 июня православные и греко-католики отмечают Троицу. Поскольку день праздника совпадает с выходным днем, выходной переносится на ближайший рабочий день, то есть 21 июня. Таким образом, у украинцев будут длительные выходные – с 19 по 21 июня.
28 июня отмечают День Конституции Украины, поэтому 29 июня тоже будет выходным днем.
Основные праздники июня:
- 1 июня – День защиты детей,
- 5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды,
- 6 июня – День журналиста,
- 10 июня – Вознесение Господне,
- 14 июня – Всемирный день донора,
- 15 июня – День защиты пожилых людей,
- 20 июня – День медицинского работника, День отца, Троица,
- 22 июня – День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине,
- 25 июня – День таможенной службы Украины,
- 27 июня – День молодежи,
- 28 июня – День Конституции Украины.
Также мы писали о том, что в четырех городах Украины учебный год в школах продолжится в июне.
По материалам: Подробности