Почти 1 миллион украинцев ждут вторую дозу COVID-вакцины

В Украине с начала кампании по вакцинации от коронавируса первую прививку получили 999 072 людей. Две дозы вакцины получили 116 934 человека, которые завершили вакцинацию.

Так, за минувшие сутки прививки получили 16 293 человека. Первую дозу вкололи 6 883 людям, полностью иммунизированы – 9 410 человек.

По состоянию на 28 мая 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 595 635 человек.

Как известно, интервал между первой и второй дозой:

CoviShield – 12 недель (вторую прививку начали делать с 19 мая);

CoronaVac – 28 дней (вторая прививка – с 11 мая),

Pfizer-интервал 21 день (вторая прививка с 9 мая).

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По материалам: Подробности