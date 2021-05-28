Киевлян предупреждают о надвигающихся грозах

ВКиеве иКиевской области 28мая ожидаются грозы, днем местами пообласти— град ишквалы до15-20м/с.

©Киевавтодор

Специалисты напоминают, что вовремя грозы следует закрыть окна инеподходить кним, небраться заметаллические входные двери.

Департамент муниципальной безопасности КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей ит.д. немедленно информировать экстренные службы потелефонам 101 или 103.

Вовремя интенсивных дождей наместах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника. Для ликвидации последствий непогоды КК«Киевавтодор» имеет 73единицы спецтранспорта испецсредств. Втом числе, мотопомпы, гидромонитора, насосные станции.

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo