Общество

Киевлян предупреждают о надвигающихся грозах

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ВКиеве иКиевской области 28мая ожидаются грозы, днем местами пообласти— град ишквалы до15-20м/с.

Киевлян предупреждают о надвигающихся грозах

©Киевавтодор

Специалисты напоминают, что вовремя грозы следует закрыть окна инеподходить кним, небраться заметаллические входные двери.

Департамент муниципальной безопасности КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей ит.д. немедленно информировать экстренные службы потелефонам 101 или 103.

Вовремя интенсивных дождей наместах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника. Для ликвидации последствий непогоды КК«Киевавтодор» имеет 73единицы спецтранспорта испецсредств. Втом числе, мотопомпы, гидромонитора, насосные станции.

Киевлян предупреждают о надвигающихся грозах

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 33 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
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