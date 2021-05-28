Общество

«Желтое» предупреждение: в Украине 29 мая ожидаются грозы, град и шквалы

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29мая вУкраине ожидаются грозы, днем вбольшинстве южных ицентральных областей, атакеж вСумской иХарьковской областях— значительный дождь, местами— град ишквалы до15-20м/с (Iуровень опасности, желтый).

«Желтое» предупреждение: в Украине 29 мая ожидаются грозы, град и шквалы

©WTVC

ВКиеве иКиевской области 29мая— грозы (Iуровень опасности, желтый).

Вовремя грозы старайтесь невыходить изпомещения без необходимости, закройте окна идвери, чтобы небыло сквозняка, который может привлечь шаровую молнию.

Рекомендуется подальше держаться отэлектропроводки иантенн. Все лишние приборы лучше отключить отсети, это особенно важно для сельской местности.

Если гроза застала наулице, следует найти укрытие вближайшем здании.

«Желтое» предупреждение: в Украине 29 мая ожидаются грозы, град и шквалы

©Science News

По материалам: Gismeteo

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