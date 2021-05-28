«Желтое» предупреждение: в Украине 29 мая ожидаются грозы, град и шквалы

29мая вУкраине ожидаются грозы, днем вбольшинстве южных ицентральных областей, атакеж вСумской иХарьковской областях— значительный дождь, местами— град ишквалы до15-20м/с (Iуровень опасности, желтый).

©WTVC

ВКиеве иКиевской области 29мая— грозы (Iуровень опасности, желтый).

Вовремя грозы старайтесь невыходить изпомещения без необходимости, закройте окна идвери, чтобы небыло сквозняка, который может привлечь шаровую молнию.

Рекомендуется подальше держаться отэлектропроводки иантенн. Все лишние приборы лучше отключить отсети, это особенно важно для сельской местности.

Если гроза застала наулице, следует найти укрытие вближайшем здании.

©Science News

По материалам: Gismeteo