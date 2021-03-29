В Украине продлили срок установки счетчиков газа
В Украине продлили срок установки счетчиков газа потребителям, которые используют его для приготовления пищи. В воскресенье, 28 марта, вступил в силу соответствующий закон.
Документ продлевает до 1 января 2023 года установку газораспределительными компаниями счетчиков в домах украинцев, использующих газ только для приготовления пищи.
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Закон отложил обязанность газораспределительных компаний прекращать распределение топлива потребителям в случае их отказа от установки счетчиков газа.
Кроме того, газораспределительные компании обязали ежеквартально подавать в Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, отчет об установке счетчиков газа или прекращении распределения газа потребителям, отказавшимся от их установки.
НКРЭКУ будет ежеквартально обнародовать на своем веб-сайте сведения об установке счетчиков.
В свою очередь Кабмин в трехмесячный срок должен разработать и утвердить порядок компенсации расходов потребителям, которые обеспечили установление индивидуальных счетчиков газа за свой счет, в размере средневзвешенной стоимости установки счетчиков.
Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" снизил цены на газ для поставщиков тепла населению.
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По материалам: Подробности