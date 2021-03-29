Тарифы на электроэнергию с 1 апреля: в Кабмине озвучили важное решение

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Кабинет министров Украины решил не повышать стоимость электроэнергии для населения с 1 апреля. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы принимаем решение о том, что цена на электроэнергию остается без изменений, 1,68 грн/кВт. Энергоатом продолжит поставлять электроэнергию людям по льготной цене", – заявил Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что НАЭК "Энергоатом" разрешили полноценно работать на рынке. Это должно позволить компании получать деньги на ремонт и модернизацию АЭС.

Кроме того, Кабинет министров утвердил ряд категорий граждан, для которых сохраняется льготный тариф в размере половины от общей стоимости.

Согласно документу, принятому Кабмином, украинские потребители имеют возможность оплачивать половину от официально установленной в стране цены на электроэнергию. Речь идет о тех домохозяйствах, в которых установлены двухзонные счетчики.



Благодаря данным видам счетчиков, оплата по льготным тарифам будет производиться за период с 23:00 до 7:00 часов ежесуточно.

Если в домохозяйстве установлен двухзонный счетчик с дифференцированием по периодам времени, то в ночное время суток, когда наблюдается минимальная нагрузка на общую энергосистему (23:00 – 7:00), то оплата за указанный период будет льготной в размере 50%. Потребленная в остальное время суток электроэнергия должна оплачиваться по полной стоимости.



Принцип оплаты электроэнергии по трехзонным счетчикам:

0,4 от фиксированной цены (1,68 за киловатт-час) в период с 23:00 до 7:00.

полная фиксированная цена с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00.

1,5 фиксированной цены в период с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00.

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По материалам: Подробности