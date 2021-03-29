Похолодание и снег: в Украине снова испортится погода

Погода в Украине скоро снова испортится с приходом похолодания. Местами будут ночные заморозки, а в первые дни апреля даже мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в понедельник, 29 марта, в Украине ожидается дождь, ночью с мокрым снегом, в западной части, днем и в большинстве северных областей без осадков. Температура ночью от 4 тепла до 1 мороза, днем 7-12 тепла, в южных областях местами до 15.

30 и 31 марта в западной части небольшие дожди. 31 марта ночью 5-10, днем 13-18.

30 марта в восточных, ночью 31 марта в северных областях небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Температура ночью 0-6 тепла, днем 30 марта 5-10, 31 марта 8-13 тепла.

1-2 апреля без осадков, лишь 2 апреля в западных областях дождь, температура ночью 3-9 тепла, днем 10-16.

На выходных, 3-4 апреля, в западных, северных и центральных областях — дожди, местами, кроме юга, с мокрым снегом, снижение температуры ночью до 4 тепла — 1 мороза, днем до 1-6 тепла, в восточных, юго-восточных (3-4 апреля и в южных) областях ночью 1-6 тепла, днем 8-14 тепла.

В Киеве 29 марта ночью дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3 тепла, днем около 10.

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30-31 марта в столице осадки не ожидаются, лишь ночью 31 марта небольшой дождь. Температуре 30 марта ночью 1-3 тепла, днем 7-9, 31 марта ночью 3-5 тепла, днем 10-12.

1-2 апреля в Киеве пройдут дожди, однако будет тепло, а на выходных, 3-4 апреля, кроме осадков следует ожидать еще и незначительное похолодание — днем воздух прогреется не выше 8.

Ранее сообщали, какой будет погода в Украине летом. По прогнозу синоптиков, ожидается: жара, бури и грады.

В апреле 2021 года среднемесячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла. Это около средних многолетних значений.

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По материалам: Подробности