Украина перешла на летнее время: сколько сейчас времени

В 3:00 28 марта Украина перешла на летнее время путем перевода хронометров на час вперед.



Согласно постановлению Кабинета министров О порядке исчисления времени на территории Украины, ежегодно в последнее воскресенье марта в 3:00 время переводится на один час вперед.



Перевод часов влечет за собой изменение графиков поездов. Укрзализныця уже предупредила, что в связи с переходом на летнее время откорректированы графики движения.

Точное время Киев

Стрелки часов переводят на летнее и зимнее время в целях экономии электроэнергии начиная с 1981 года.

Однако уже в этом году Верховная Рада может отменить перевод часов в Украине. Но, отменой перехода на летнее и зимнее время в Украине могут не ограничиться. Так, законопроект №4201, который Верховная Рада поддержала в первом чтении, могут дополнить еще одной существенной нормой. Об этом заявил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

Речь идет об особенностях формирования графика рабочего дня в регионах Рада планирует предоставить органам местного самоуправления возможность по своему усмотрению самостоятельно "сдвигать" начало и окончание рабочего дня. Но на всей территории Украины будет действовать единое время – киевское.

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По материалам: Подробности