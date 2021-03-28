Общество

Украина перешла на летнее время: сколько сейчас времени

Photo of Admin Admin Send an email 18 секунд ago
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Украина перешла на летнее время: сколько сейчас времени

В 3:00 28 марта Украина перешла на летнее время путем перевода хронометров на час вперед.
 
Согласно постановлению Кабинета министров О порядке исчисления времени на территории Украины, ежегодно в последнее воскресенье марта в 3:00 время переводится на один час вперед.
 
Перевод часов влечет за собой изменение графиков поездов. Укрзализныця уже предупредила, что в связи с переходом на летнее время откорректированы графики движения. 

Точное время Киев

Стрелки часов переводят на летнее и зимнее время в целях экономии электроэнергии начиная с 1981 года.  

Однако уже в этом году Верховная Рада может отменить перевод часов в Украине. Но, отменой перехода на летнее и зимнее время в Украине могут не ограничиться. Так, законопроект №4201, который Верховная Рада поддержала в первом чтении, могут дополнить еще одной существенной нормой. Об этом заявил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук. 

Речь идет об особенностях формирования графика рабочего дня в регионах Рада планирует предоставить органам местного самоуправления возможность по своему усмотрению самостоятельно "сдвигать" начало и окончание рабочего дня. Но на всей территории Украины будет действовать единое время – киевское.

Ранее мы также сообщали, когда православная и католическая Пасха в 2021 году.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 18 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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