В Украине прогнозируют аномально жаркое лето

В 2021 году лето будет с очень высокой температурой. Степи будет атаковать засуха, а яровые культуры будут преждевременно созревать. Об этом сообщает Национальная экологическая рада Украины.

По прогнозам экологов, 2021-й год будет еще жарче, чем предыдущий. Это приведет к проблеме с урожайностью, пересыханию рек, а вопрос с питьевой водой будет обостряться не только в нашей стране, но и во всем мире.

"Ожидается, что 2021-й год будет значительно теплее предыдущего, который побил рекорды по количеству дней в году с температурой выше 30℃. Потепление стремительно происходит в северных регионах Украины. При этом степь атакует засуха", – говорят эксперты.

Такие изменения климата могут спровоцировать преждевременное созревание яровых культур и одновременно снизить их урожайность. А вот условия вегетации для озимой пшеницы станут более благоприятными. Также озимый рапс лучше будет расти в северных регионах и хуже в степи. На север переместятся и зоны выращивания сои и подсолнечника.

Выращивание кукурузы может стать проблематичным. Также прогнозируется распространение различных болезней растений, вредителей и активизация сорняков.

Ранее сообщали, какой будет погода в Украине летом. По прогнозу синоптиков, ожидается: жара, бури и грады.

В апреле 2021 года среднемесячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла. Это около средних многолетних значений.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности